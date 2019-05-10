Победы Халеп, Стивенс и поражение Осаки — в обзоре 1/4 финала турнира в Мадриде

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на турнире в Мадриде (Испания) под третьим номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Австралии Эшли Барти (9) со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 31 минуту.



За выход в финал Халеп поспорит либо со швейцаркой Белиндой Бенчич, обыгравшей первую ракетку планеты японку Наоми Осаку со счётом 3:6, 6:2, 7:5. Поединок состоится сегодня, 10 мая, в 15:30 мск.



В полуфинал вышла и восьмая сеяная соревнований американка Слоан Стивенс. Она обыграла Петру Мартич из Хорватии со счётом 6:4, 6:3. В матче за выход в финал её соперницей станет голландка Кики Бертенс (7), одолевшая вторую сеяную Петру Квитову из Чехии — 6:2, 6:3.

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