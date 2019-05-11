Федерер: проиграть с матчбола — худшее, что может быть

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал проигрыш австрийцу Доминику Тиму со счётом 6:3, 6:7 (11:13), 4:6 в четвертьфинальном матче Madrid Mutua Open.

«Неделя получилась хорошей, но я очень разочарован. Проиграть с матчбола — худшее, что может быть. Но в целом всё нормально.

Своей игрой доволен. Последние два матча оказались удачными. Монфис и Тим очень сильны на грунте, с ними была борьба. Мне комфортно играть на грунте.

Приеду ли в Мадрид в следующем году? Возможно, как турист. Может, как теннисист. Понятия не имею. Пока не составлял план выступления на грунте. Но мне нравится играть здесь. Я провёл отличную неделю. Люди вокруг были очень доброжелательными. У меня остались хорошие воспоминания, поэтому, конечно, хотел бы вернуться, однако пока не знаю", — цитирует Федерера Metro.