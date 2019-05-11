Невероятный тай-брейк Федерера и Тима в обзоре матча 1/4 финала в Мадриде

Вашему вниманию видеообзор четвертьфинального матча соревнований категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором австрийский теннисист Доминик Тим добыл волевую победу над 37-летним Роджером Федерером – 3:6, 7:6 (13:11), 6:4.



Стоит отметить, что после сегодняшней встречи Тим повёл у Федерера по личным встречам – 3:2. Теннисисты во второй раз в 2019 году сыграли друг с другом – ранее Доминик одержал волевую победу в финальном матче «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).



За путёвку в финал австриец поспорит с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем. Стоит отметить, что он сегодня на корт не вышел – его соперник из Хорватии Марин Чилич снялся с турнира из-за отравления.



Действующим победителем Madrid Mutua Open является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Тима – 6:4, 6:4.

Посмотреть видеообзор можно на «Чемпионате».

Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться «Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.