Циципас: в какой-то момент я почти потерял надежду

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем со счётом 6:4, 2:6, 6:3 в полуфинале «Мастерса» в Мадриде. Уроженец Афин поборется за титул с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.

«Эта победа для меня много значит. Я счастлив, провёл один из лучших матчей в этом году. Доволен, что веду борьбу, наслаждаюсь теннисом. Приятно так играть. Это невероятный успех.

Вы представить себе не можете, какое это облегчение. Не хочу говорить, но в какой-то момент я почти потерял надежду. Я проиграл Надалю три раза подряд. Был близок к победе в Торонто — это добавило мне уверенности на будущее. Рад, что с точки зрения психологии со всем разобрался. Победа на грунте делает этот успех ещё более значимым.

В финале я должен сыграть подобным образом. Нужно подготовиться к трудному матчу. Новак демонстрирует хороший теннис, будет нелегко. На этой неделе он провёл несколько отличных игр. Думаю, он хочет выиграть титул также сильно, как и я", — цитирует Циципаса официальный сайт ATP.