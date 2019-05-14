С. Уильямс — о матче с сестрой: мы обе настроены решительно
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от матча с сестрой Винус во втором круге турнира в Риме (Италия).
«Мы обе настроены решительно. Мы обе хотим получить игровую практику. Мы сделаем всё, что в наших силах», — приводит слова Уильямс официальный сайт тура.
В последний раз на турнире в Риме они встречались в 1998 году. Тогда Винус победила Серену в четвертьфинале в двух сетах.
«Я с трудом это вспоминаю, вообще не помню. Но такое могло быть. Мы много играли друг с другом. Кажется, теперь мы часто встречаемся на ранних стадиях. Ничего не поделаешь», — сказала Уильямс-младшая.
В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина.
Серена Уильямс одержала первую победу после травмы
- 14 мая 2019
-
09:19
-
09:03
-
00:46
-
00:31
-
00:19
- 13 мая 2019
-
23:47
-
21:29
-
20:57
-
19:28
-
18:57
-
17:57
-
17:42
-
16:59
-
16:49
-
16:14
-
15:52
-
15:14
-
13:40
-
11:59
-
11:23
-
10:36
-
10:25
-
09:39
-
08:40
-
08:33
-
08:26
-
08:19
- 12 мая 2019
-
23:37
-
22:27
-
22:09
-
21:21
-
19:20
-
18:43
-
18:04
-
16:58
Партнерский контент