С. Уильямс — о матче с сестрой: мы обе настроены решительно

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от матча с сестрой Винус во втором круге турнира в Риме (Италия).

«Мы обе настроены решительно. Мы обе хотим получить игровую практику. Мы сделаем всё, что в наших силах», — приводит слова Уильямс официальный сайт тура.

В последний раз на турнире в Риме они встречались в 1998 году. Тогда Винус победила Серену в четвертьфинале в двух сетах.

«Я с трудом это вспоминаю, вообще не помню. Но такое могло быть. Мы много играли друг с другом. Кажется, теперь мы часто встречаемся на ранних стадиях. Ничего не поделаешь», — сказала Уильямс-младшая.

В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина.