Серена Уильямс: я ела траву

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс призналась, что в последнее время употребляла в пищу траву в рамках новой диеты.
«Я перешла на такую диету. Это было ужасно. Когда ты ведёшь малоподвижный образ жизни, то контролировать своё тело становится сложнее. Поэтому нужно есть траву. Это я и сделала. Это был кошмар, однако диета сработала и принесла результат», — приводит слова Уильямс The Times.
Вчера, 13 мая, Серена выиграла свой первый матч после травмы. На старте соревнований в Риме (Италия) она обыграла представительницу Швеции Ребекку Петерсон со счётом 6:4, 6:2. За выход в третий круг Серена поспорит со своей сестрой Винус. До этого Уильямс-младшая не выходила на корт с марта из-за травмы колена.
Турнир в Риме завершится 19 мая.
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