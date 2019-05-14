Касаткина победила Бегу на турнире в Риме, отыграв три сетбола

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Риме (Италия), в двух партиях обыграв представительницу Румынии Ирину Бегу, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.



Первая ракетка России ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и взяла 3 гейма на подаче соперницы. На счету Ирины 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк. Во втором сете Дарья уступала 2:5 и по ходу партии отыграла три сетбола.



За выход в третий круг Касаткина поспорит с чешкой Катержиной Синяковой.

В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.