Касаткина победила Бегу на турнире в Риме, отыграв три сетбола
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Риме (Италия), в двух партиях обыграв представительницу Румынии Ирину Бегу, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.
Первая ракетка России ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и взяла 3 гейма на подаче соперницы. На счету Ирины 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк. Во втором сете Дарья уступала 2:5 и по ходу партии отыграла три сетбола.
За выход в третий круг Касаткина поспорит с чешкой Катержиной Синяковой.
В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.
14 мая 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Рим (ж). 1-й круг
Матч окончен
113
Ирина Бегу
И. Бегу
0 : 2
21
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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|2
|3
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|2
|6 5
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|6
|7 7
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