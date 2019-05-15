Павлюченкова и Севастова снялись с турнира в Риме

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова снялись с турнира в Риме (Италия) в парном разряде. В матче второго круга они должны были сыграть с Чань Хаочин и Чань Латишей из Китайского Тайбэя, посеянными под седьмым номером.

За выход в полуфинал соревнований Чань Хаочин и Чань Латиша поспорят с победительницами матча Алиция Росольска (Польша)/Ян Чжаосюань (Китай) — Саманта Стосур (Австралия)/Чжан Шуай (Китай, 3).

Ранее Павлюченкова в первом круге турнира в Риме в одиночном разряде проиграла Марии Саккари из Греции — 1:6, 5:7. Севастова уступила швейцарке Белинде Бенчич — 6:2, 3:6, 2:6.

В 2018 году победительницами турнира в Риме в парном разряде стали австралийка Эшли Барти и голландка Деми Схурс.