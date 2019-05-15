Шарапова не выступит на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мария Шарапова не примет участия в Открытом чемпионате Франции, который пройдёт с 26 мая по 9 июня в Париже. Её место в основной сетке турнира займёт Мэнди Минелла из Люксембурга. Такую информацию приводит We love Tennis.
Шарапова продолжает восстанавливаться после травмы плеча, которую получила в феврале на турнире в Санкт-Петербурге. Ранее она надеялась восстановиться к турниру в Штутгарте (Германия). Организаторы предоставили Шараповой «уайлд-кард», однако восстановление затянулось. Позднее 31-летнюю россиянку ждали на турнире в Риме (Италия), но она вновь не смогла выступить. Отказ от участия на Открытом чемпионате Франции означает, что Мария полностью пропустит грунтовый сезон — 2019.
В обновлённом рейтинге WTA Шарапова опустилась на 35-ю строчку. Учитывая отказ россиянки от участия на «Ролан Гаррос», стоит ожидать значительного ухудшения её позиций.
В нынешнем сезоне Шарапова приняла участие в трёх турнирах, два из которых не сумела доиграть из-за травмы плеча. В восьми сыгранных матчах Мария одержала шесть побед. На Открытом чемпионате Австралии Шарапова дошла до четвёртого круга, где уступила хозяйке соревнований Эшли Барти.
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