Надаль разгромил Шарди 6:0, 6:1 и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль без проблем пробился в третий круг престижных соревнований в Риме (Италия). Он обыграл французского теннисиста Жереми Шарди со счётом 6:0, 6:1.
Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Надаля 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 из 7 брейк-пойнтов. Шарди отметился 4 двойными ошибками, не выполнив ни одной подачи навылет. Также француз не сумел реализовать единственный брейк-пойнт.
Следующим соперником Надаля станет представитель Грузии Николоз Басилашвили (14).
Действующим победителем грунтовых соревнований является Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.
16 мая 2019 года, четверг. 13:35 МСК
Рим (м). 2-й круг
Матч окончен
42
Жереми Шарди
Ж. Шарди
0 : 2
2
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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Заколдованные полуфиналы. Прервёт ли Надаль чёрную серию в Риме?
Симона Халеп может в Риме сместить Наоми Осаку с трона, а Надаль никак не выиграет первый грунтовый титул-2019.
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