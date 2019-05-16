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Кирьос дисквалифицирован за швырок стула на корт и отказ от продолжения матча

Кирьос дисквалифицирован за швырок стула на корт и отказ от продолжения матча
Теннис 0

Австралийскому теннисисту Нику Кирьосу присуждено техническое поражение за неспортивное поведение. Во время поединка второго круга турнира в Риме (Италия) против норвежца Каспера Рууда теннисист получил предупреждение от судьи за сломанную ракетку и среагировал на него крайне эмоционально. Австралиец ногой выбросил стул на корт, собрал сумку и ушёл, не доиграв поединка, счёт которого в тот момент был 1-1 по сетам.

Видео можно посмотреть в «твиттере» andreopines.

Ожидаемо последовала дисквалификация. Каспер Рууд прошёл в третий круг соревнований, где его соперником станет седьмой сеяный Хуан-Мартин дель Потро.

За неполные четыре дня, которые длится турнир в Риме, Ник Кирьос уже не раз успел появиться в новостных сводках по неспортивным причинам. После своего стартового матча Кирьос дал интервью, в котором жёстко раскритиковал ряд представителей элиты АТР тура, среди которых Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Фернандо Вердаско.

16 мая 2019 года, четверг. 14:50 МСК
Рим (м). 2-й круг
Матч окончен
Ник Кирьос
36
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
1 : 2
Rt
Каспер Рууд
76
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
1 2 3
           
3 7 1
6 6 2
           
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