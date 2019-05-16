Кирьос дисквалифицирован за швырок стула на корт и отказ от продолжения матча

Австралийскому теннисисту Нику Кирьосу присуждено техническое поражение за неспортивное поведение. Во время поединка второго круга турнира в Риме (Италия) против норвежца Каспера Рууда теннисист получил предупреждение от судьи за сломанную ракетку и среагировал на него крайне эмоционально. Австралиец ногой выбросил стул на корт, собрал сумку и ушёл, не доиграв поединка, счёт которого в тот момент был 1-1 по сетам.
Видео можно посмотреть в «твиттере» andreopines.
Ожидаемо последовала дисквалификация. Каспер Рууд прошёл в третий круг соревнований, где его соперником станет седьмой сеяный Хуан-Мартин дель Потро.
За неполные четыре дня, которые длится турнир в Риме, Ник Кирьос уже не раз успел появиться в новостных сводках по неспортивным причинам. После своего стартового матча Кирьос дал интервью, в котором жёстко раскритиковал ряд представителей элиты АТР тура, среди которых Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Фернандо Вердаско.
|1
|2
|3
|
|3
|7
|1
|
|6
|6
|2
- 16 мая 2019
-
18:40
-
18:16
-
17:56
-
17:33
-
16:52
-
16:35
-
16:30
-
16:30
-
16:20
-
15:48
-
15:10
-
14:49
-
14:33
-
13:58
-
13:50
-
13:26
-
13:06
-
12:54
-
11:37
-
11:26
-
11:15
-
10:50
-
10:16
-
09:39
-
00:44
- 15 мая 2019
-
23:03
-
22:17
-
21:37
-
21:09
-
20:52
-
20:14
-
19:51
-
18:37
-
17:46
-
16:00