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Хачанов в трёх сетах уступил Вердаско в матче третьего круга турнира в Риме

Хачанов в трёх сетах уступил Вердаско в матче третьего круга турнира в Риме
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на «Мастерсе» в Риме (Италия) под 11-м номером, в матче за выход в четвертьфинал уступил испанцу Фернандо Вердаско – 5:7, 6:3, 3:6. Счёт личных встреч стал 2-0 в пользу испанского теннисиста.

Продолжительность поединка составила 2 часа 11 минут. Вердаско 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Хачанова 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из трёх.

В матче за выход в полуфинал соперником Вердаско станет победитель поединка между Николозом Басилашвили из Грузии и Рафаэлем Надалем (2) из Испании.

Надаль является действующим чемпионом грунтовых соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.

16 мая 2019 года, четверг. 17:15 МСК
Рим (м). 3-й круг
Матч окончен
Фернандо Вердаско
38
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
2 : 1
Карен Хачанов
13
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3
           
7 3 6
5 6 3
           
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