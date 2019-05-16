Хачанов в трёх сетах уступил Вердаско в матче третьего круга турнира в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на «Мастерсе» в Риме (Италия) под 11-м номером, в матче за выход в четвертьфинал уступил испанцу Фернандо Вердаско – 5:7, 6:3, 3:6. Счёт личных встреч стал 2-0 в пользу испанского теннисиста.



Продолжительность поединка составила 2 часа 11 минут. Вердаско 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Хачанова 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из трёх.



В матче за выход в полуфинал соперником Вердаско станет победитель поединка между Николозом Басилашвили из Грузии и Рафаэлем Надалем (2) из Испании.



Надаль является действующим чемпионом грунтовых соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.