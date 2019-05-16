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Дель Потро во время матча по-джентльменски помог девочке, подающей мячи

Дель Потро во время матча по-джентльменски помог девочке, подающей мячи
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (7) совершил красивый поступок во время матча третьего круга «Мастерса» в Риме (Италия) с норвежцем Каспером Руудом, который закончился победой аргентинца со счётом 6:4, 6:4.

После одного из розыгрышей мяч ушёл за пределы площадки и приземлился в листву за кортом. Высота, на которой он застрял, оказалась слишком большой для девочки, подающей мячи. Она посмотрела на дель Потро, который уже собирался разворачиваться и продолжать поединок, но периферическим зрением заметил её и пришёл на помощь. Для аргентинского теннисиста, рост которого составляет 1 метр 98 сантиметров, не составило никакого труда достать девочке мяч.

Видео этого джентельменского поступка можно посмотреть в «инстаграме» Tennis TV.

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