Рууд: Кирьоса нужно дисквалифицировать минимум на полгода

Норвежский теннисист Каспер Рууд, ставший невольным участником инцидента, произошедшего в матче второго круга «Мастерса» в Риме (Италия), потребовал применить к австралийцу Нику Кирьосу самые жёсткие санкции.



«Он становился всё злее и злее по ходу игры. Кирьос делает всё, что ему хочется. Я думаю, он получил то, что заслужил. Не похоже, что эта ситуация заставит его измениться в ближайшее время. В ATP должны что-то сделать. Я не единственный игрок, который считает, что его следует дисквалифицировать как минимум на полгода», — приводит слова норвежского теннисиста FOX Sports.



Напомним, после вынесенного судьёй предупреждения за сломанную ракетку Кирьос ногой выбросил на корт стул, собрал сумку и ушёл. Теннисист был дисквалифицирован.



Кирьос швырнул стул и отказался продолжать матч после предупреждения от судьи