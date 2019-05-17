Вердаско: Хачанов — супертяжёлый соперник

Испанец Фернандо Вердаско прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастереса» в Риме. Во втором круге он победил австрийца Доминика Тима — 4:6, 6:4, 7:5, а в третьем одолел россиянина Карена Хачанова — 7:5, 3:6, 6:3.

«Это был очень трудный день. Я сыграл шесть сетов, но сумел одержать две победы. Я обыграл четвёртую ракетку мира Тима. На грунте он входит в топ-3. Затем была игра с Хачановым. Он занимает 11-ю или 12-13-ю строчку в рейтинге. Он супертяжёлый соперник. Я очень рад победам и уровню показанной игры», — приводит слова Вердаско официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Вердаско поспорит с действующим чемпионом соотечественником Рафаэлем Надалем.

В прошлогоднем финале Надаль обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:1, 1:6, 6:3.