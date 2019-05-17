Федерер прокомментировал решение сняться с «Мастерса» в Риме

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия) под третьим номером, прокомментировал решение сняться с соревнований. Сегодня, 17 мая, он должен был сыграть в четвертьфинале с представителем Греции Стефаносом Циципасом, получившим восьмой номер посева.

«Я расстроен в связи с тем, что не смогу сыграть сегодня. В физическом плане я не готов на сто процентов, и после консультации с командой было принято решение, что я не буду играть. Рим — один из моих любимых городов. Надеюсь вернуться сюда в следующем году», — приводит слова Федерера официальный сайт тура.

За выход в финал Циципас поспорит с одним из представителей Испании — либо с Фернандо Вердаско, либо с Рафаэлем Надалем (2). Соревнования в столице Италии завершатся 19 мая.