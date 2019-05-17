Федерер снялся с турнира в Риме из-за травмы

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия) под третьим номером, снялся с соревнований из-за травмы правой ноги, сообщает пресс-служба ATP. Сегодня, 17 мая, он должен был сыграть в четвертьфинале с представителем Греции Стефаносом Циципасом, получившим восьмой номер посева.

Накануне оба теннисиста провели по два матча. Роджер обыграл португальца Жоау Соузу — 6:4, 6:3 и хорвата Борну Чорича — 2:6, 6:4, 7:6 (9:7). Циципас победил итальянцев Янника Синнера (6:3, 6:2) и Фабио Фоньини (6:4, 6:3).

За выход в финал Стефанос поспорит с одним из представителей Испании — либо с Фернандо Вердаско, либо с Рафаэлем Надалем (2). Соревнования в столице Италии завершатся 19 мая.



В 2018 году победителем турнира в Риме стал Надаль. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:1, 1:6, 6:3.

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