Плишкова вышла в полуфинал турнира в Риме, обыграв Азаренко

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в полуфинал грунтового турнира категории Premier в Риме. В четвертьфинальном матче четвёртая сеяная Плишкова нанесла поражение белоруске Виктории Азаренко, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. Плишкова 11 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Азаренко подала 5 эйсов, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

Плишкова сравняла счёт в личном противостоянии с Азаренко – 4-4, а также взяла реванш за поражение на грунтовом турнире 2019 года в Штутгарте.

За выход в финал Плишкова сыграет с победительницей встречи между француженкой Кристиной Младенович и гречанкой Марией Саккари. Обе теннисистки начали соревнования с квалификации.