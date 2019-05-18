Циципас в случае победы над Надалем в Риме войдёт в топ-5 рейтинга ATP
Греческий теннисист Стефанос Циципас по итогам турнира в Риме (Италия) может оказаться в первой пятёрке рейтинга ATP. Для этого 20-летнему уроженцу Афин в полуфинале нужно обыграть испанца Рафаэля Надаля.
Циципас и Надаль встречались 11 мая в полуфинале «Мастерса» в Мадриде, и грек смог выиграть со счётом 6:4, 2:6, 6:3. Теннисисты провели четыре матча, и в трёх из них победу праздновал Рафаэль.
Полуфинальный поединок турнира в Риме Циципас — Надаль начнётся сегодня, 18 мая, в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния. В другом матче 1/2 финала сыграют серб Новак Джокович и представитель Аргентины Диего Шварцман.
На текущий момент Надаль является второй ракеткой мира, Циципас — седьмой.
Тим стал четвёртой ракеткой мира, Циципас — седьмой
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