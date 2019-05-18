Джокович восхитился изящным ударом дель Потро и дал ему «пять» во время матча
В четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия) первая ракетка мира, серб Новак Джокович в трёх сетах одержал волевую победу над аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:4 и прошёл в 1/2 финала.
В решающей партии дель Потро сыграл очень тонко — в одном из розыгрышей он с полулёта красиво закрутил мяч и выбежавший к сетке Джокович не смог ничем ответить сопернику. Уроженец Белграда отметил техничную игру аргентинца и дал ему «пять».
В полуфинале Джоковичу будет противостоять аргентинец Диего Шварцман. В другой встрече сыграют Стефанос Циципас из Греции и представитель Испании Рафаэль Надаль.
Действующим победителем грунтового турнира в Риме является Надаль.
Видео доступно в "твиттере" Tennis TV.
Джокович: дель Потро отлично играл, но пару раз ошибся в ключевых моментах
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