Джокович — Надаль: финальный матч «Мастерса» начался с 6:0 впервые с 2012 года

Финальный матч турнира серии «Мастерс 1000» начался с сета, выигранного одним из теннисистов со счётом 6:0 впервые с 2012 года. Тогда в финале «Мастерса» в Цинциннати швейцарец Роджер Федерер обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 7:6. Теперь в Риме Джокович вновь уступил 0:6 в первом сете финального поединка, но уже испанцу Рафаэлю Надалю.

На римском «Мастерсе» финал не начинался с 6:0 уже 39 лет. В 1980 году аргентинский теннисист Гильермо Вилас завоевал титул в столице Италии, выиграв у француза Янника Ноа со счётом 6:0, 6:4, 6:4.

Отметим, что первом сете «Мастерса»-2019 в Риме Надалю, чтобы обыграть Джоковича 6:0, не потребовалось ни одного эйса. При этом испанец сделал три брейка и не допустил ни одной двойной ошибки.