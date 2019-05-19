Джокович — Надаль: финальный матч «Мастерса» начался с 6:0 впервые с 2012 года
Финальный матч турнира серии «Мастерс 1000» начался с сета, выигранного одним из теннисистов со счётом 6:0 впервые с 2012 года. Тогда в финале «Мастерса» в Цинциннати швейцарец Роджер Федерер обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 7:6. Теперь в Риме Джокович вновь уступил 0:6 в первом сете финального поединка, но уже испанцу Рафаэлю Надалю.
На римском «Мастерсе» финал не начинался с 6:0 уже 39 лет. В 1980 году аргентинский теннисист Гильермо Вилас завоевал титул в столице Италии, выиграв у француза Янника Ноа со счётом 6:0, 6:4, 6:4.
Отметим, что первом сете «Мастерса»-2019 в Риме Надалю, чтобы обыграть Джоковича 6:0, не потребовалось ни одного эйса. При этом испанец сделал три брейка и не допустил ни одной двойной ошибки.
Джокович впервые в карьере не смог взять у Надаля ни одного гейма за сет
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