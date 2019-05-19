Тренер Серены: у Федерера есть преимущество над остальными — его идеальное тело

Швейцарский теннисист Роджер Федерер имеет изначальное преимущество над другими игроками, благодаря идеальному телосложению. Такое мнение высказал специалист Патрик Муратоглу, тренирующий американку Серену Уильямс.



«Думаю, Роджер невероятно тренировался всю свою карьеру, в этом нет никаких сомнений. Его команда проделала потрясающую работу. Он определённо один из лучших, если не самый подготовленный спортсмен из всех в теннисе.



Одна из его особенностей — лёгкость движений, как он играет, как движется. Федерер прилагает гораздо меньше усилий, чем большинство парней, ему это даётся проще и легче. У него идеальное тело для тенниса. Он очень спортивный, но лёгкий. Я думаю, что это очень важно, потому что каждый раз, когда вы бежите за мячом, меняете направление, прыгаете это — дополнительная нагрузка на суставы.



Чем меньше вес, тем лучше. Впрочем, если вы посмотрите на Роджера и Новака как на обычных мужчин, у них идеальные тела. Но есть и обратные примеры. Думаю, Григор Димитров также хорошо сложен для тенниса, но только для него», — приводит слова Муратоглу Daily Express.