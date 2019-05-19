Надаль — первый теннисист в 2019 году, сумевший защитить титул
Испанец Рафаэль Надаль стал первым теннисистом в 2019 году, который сумел защитить титул, завоёванный в 2018 году. Надаль, как и год назад выиграл грунтовой турнир серии «Мастерс 1000» в Риме. В финальном матче вторая ракетка мира Надаль нанёс поражение лидеру рейтинга АТР, сербу Новаку Джоковичу, — 6:0, 4:6, 6:1. Всего же Надаль выиграл «Мастерс» в Риме в девятый раз в карьере.
После завоевания титула на турнире в Риме Надаль увеличил продолжительность серии побед на грунтовых турнирах до 16 лет. Уже 16 лет подряд испанский теннисист выигрывает хотя бы один турнир на грунте в году.
Надаль в 14-й раз за последние 15 лет (кроме 2015 года) начнёт «Ролан Гаррос», имея в активе хотя бы один трофей, завоёванный на европейских грунтовых турнирах.
Надаль защитил титул на турнире серии «Мастерс 1000» в Риме, обыграв Джоковича
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