Надаль — первый теннисист в 2019 году, сумевший защитить титул

Испанец Рафаэль Надаль стал первым теннисистом в 2019 году, который сумел защитить титул, завоёванный в 2018 году. Надаль, как и год назад выиграл грунтовой турнир серии «Мастерс 1000» в Риме. В финальном матче вторая ракетка мира Надаль нанёс поражение лидеру рейтинга АТР, сербу Новаку Джоковичу, — 6:0, 4:6, 6:1. Всего же Надаль выиграл «Мастерс» в Риме в девятый раз в карьере.

После завоевания титула на турнире в Риме Надаль увеличил продолжительность серии побед на грунтовых турнирах до 16 лет. Уже 16 лет подряд испанский теннисист выигрывает хотя бы один турнир на грунте в году.

Надаль в 14-й раз за последние 15 лет (кроме 2015 года) начнёт «Ролан Гаррос», имея в активе хотя бы один трофей, завоёванный на европейских грунтовых турнирах.