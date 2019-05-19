Плишкова: завоевание трофея в Риме – это чудо для меня

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала неожиданную для себя победу на турнире в Риме, в финале которого она обыграла британку Йоханну Конту со счётом 6:3, 6:4.

«Ожидания от турнира были нулевыми. Иногда так лучше, когда многого не ждёшь. Можно играть свободно, не думая о титулах или финалах. Думаю, это немного помогло мне пройти так далеко. Я не говорю, что не могу играть в теннис на грунте, но на этом турнире мне раньше не везло. Я думала, что и в этот раз будет очень сложно. Так оно на самом деле и было. Так что завоевание трофея – это чудо для меня.

Изменились ли впечатления от турнира? Конечно. Так всегда, когда выигрываешь турнир или показываешь на нём свой лучший теннис, сразу начинает нравиться город, нравится турнир. Так что теперь Рим – мой любимый турнир», — приводит слова Плишковой пресс-служба WTA.