Циципас обошёл Федерера в чемпионской гонке ATP
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 20 мая грек Стефанос Циципас поднялся на третью строчку, испанец Роберто Баутиста-Агут — на 10-ю.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой шестую позицию.
Чемпионская гонка ATP. 20 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 4005.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 3505.
3 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2760.
4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 2640.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 2105.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1575.
7 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1370.
8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 1350.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 1140.
10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1080.
...
60 (73). Карен Хачанов (Россия) — 425.
73 (72). Андрей Рублёв (Россия) — 347.
Циципас стал 6-й ракеткой мира, Хачанов — 12-й
- 20 мая 2019
-
08:49
-
08:35
-
08:30
-
08:26
-
08:21
-
00:43
- 19 мая 2019
-
22:55
-
22:26
-
21:52
-
21:31
-
21:11
-
20:40
-
20:15
-
19:44
-
19:24
-
19:22
-
19:08
-
18:25
-
18:14
-
16:49
-
16:08
-
15:34
-
14:27
-
13:29
-
11:47
-
11:43
-
11:16
-
11:01
-
10:34
-
10:26
-
09:38
-
07:45
-
00:44
-
00:10
- 18 мая 2019
-
23:44
Партнерский контент