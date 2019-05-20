Циципас обошёл Федерера в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 20 мая грек Стефанос Циципас поднялся на третью строчку, испанец Роберто Баутиста-Агут — на 10-ю.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой шестую позицию.



Чемпионская гонка ATP. 20 мая

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 4005.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 3505.

3 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2760.

4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 2640.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 2105.

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1575.

7 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1370.

8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 1350.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 1140.

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1080.

...

60 (73). Карен Хачанов (Россия) — 425.

73 (72). Андрей Рублёв (Россия) — 347.