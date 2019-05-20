Две россиянки не смогли завершить матч на турнире WTA в Нюрнберге из-за дождя
В понедельник, 20 мая, на турнире в Нюрнберге (Германия) из-за неблагоприятных погодных условий была сыграна только одна встреча — немка Мона Бартель обыграла представительницу Аргентины Паулу Ормаэчеа со счётом 6:3, 3:6, 6:2.
Как сообщает пресс-служба турнира, остальные матчи сегодняшнего дня перенесены на завтра, 21 мая. Поединок между россиянками Виталией Дьяченко и Вероникой Кудерметовой был остановлен при счёте 4:6, 6:6 (2:1). Другая игра Екатерина Александрова (Россия, 5) — Яна Чепелова (Словакия, Q) прервана в начале второго сета — 6:4, 2:1.
Соревнования с призовым фондом € 250 тыс. завершатся 25 мая. Лидером посева стала Юлия Путинцева из Казахстана.
В 2018 году на турнире в Нюрнберге победу одержала шведка Юханна Ларссон.
На старте турнира в Нюрнберге встретятся две россиянки
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