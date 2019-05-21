Мугуруса снялась в четырёх образах для Cosmopolitan

Испанка Гарбинье Мугуруса приняла участие в фотосессии для июньского выпуска глянцевого журнала Cosmopolitan. Теннисистка предстала перед читателями в четырёх различных образах.
Фото доступно в «инстаграме» Гарбинье Мугурусы.
В 2019 году 25-летняя уроженка Каракаса, являющаяся двукратной победительницей соревнований «Большого шлема», выиграла один турнир WTA в одиночном разряде — в Монтеррее. В 30 сыгранных матчах Гарбинье добыла 19 побед. В настоящее время теннисистка занимает 19-е место в рейтинге WTA.
На минувшей неделе Гарбинье сыграла на соревнованиях категории Premier в Риме (Италия). Испанка добралась до третьего раунда, в котором встречалась с Викторией Азаренко из Беларуси. Мугуруса не сумела завершить встречу, снявшись с неё при счёте 4:6, 1:3.
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