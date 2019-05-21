Шарапова, Касаткина и Павлюченкова включены в заявочный лист Уимблдона

Стала известна заявка Уимблдона в женском одиночном разряде. В 2019 году турнир будет проходить с 1 по 14 июля.
Как сообщает пресс-служба соревнований, в заявочный лист вошли 104 теннисистки, из которых одиннадцать представляют Россию: Мария Шарапова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Маргарита Гаспарян, Евгения Родина, Вероника Кудерметова, Вера Звонарёва, Анастасия Потапова, Виталия Дьяченко и Екатерина Макарова.
Среди запасных оказались Светлана Кузнецова, Наталья Вихлянцева, Анна Блинкова, Варвара Флинк, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Софья Жук, Валерия Савиных и Екатерина Яшина.
Действующей чемпионкой единственного турнира «Большого шлема», который проводится на травяном покрытии, является немка Анжелика Кербер.
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