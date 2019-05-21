На «Ролан Гаррос» боятся «костюма Серены» и проверяют форму игроков

Организаторы «Ролан Гаррос» косвенно намекнули, что боятся повторения истории с «костюмом Серены» на турнире в этом году. Они проверяют эскизы экипировки спортсменов, но пока не нашли никаких нарушений, об этом сообщил директор турнира Ги Форже.

«Производители начали предоставлять нам эскизы с цветами и формами, которые будут носить игроки. Мы подтверждаем, мы не собираемся ничего запрещать. Мы не хотим мешать брендам делать свою работу, они сами должны найти нужную эстетику», — приводит слова Форже Europe 1.

Фото: m.today

Ранее президент Французской федерации тенниса Бернар Джудичелли высказал категоричное мнение относительно вольной одежды теннисистов на турнире. В частности, о костюме Серены Уильямс.

«Этот наряд больше не будет принят. Мы должны уважать игру и место, где она проходит», — сказал Джудичелли.