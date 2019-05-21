Джокович, Надаль, Хачанов, Медведев и Рублёв — в составе участников Уимблдона

Стала известна заявка на Уимблдон в мужском одиночном разряде. В этом году турнир будет проходить с 1 по 14 июля в Лондоне.

Как сообщает пресс-служба соревнований, в заявочный лист вошли 104 теннисиста. Россию представят трое — Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Евгений Донской оказался в числе запасных.

В состав участников включены также серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим, немец Александр Зверев, грек Стефанос Циципас, японец Кей Нисикори, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, американец Джон Иснер, итальянец Фабио Фоньини, хорват Марин Чилич, француз Гаэль Монфис, швейцарец Стэн Вавринка и другие.

Действующим чемпионом Уимблдона является Джокович.