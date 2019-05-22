Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Вавринка не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Женеве

Вавринка не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Женеве
Теннис / ATP 0

Экс третья ракетка планеты швейцарец Стэн Вавринка, посеянный на турнире в Женеве (Швейцария) под вторым номером, в поединке второго круга уступил прошедшему в основную сетку через квалификацию боснийцу Дамиру Джумхуру со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 58 минут. Вавринка 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Джумхура ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

За выход в полуфинал босниец поспорит с пятым сеяным соревнований Раду Алботом из Молдавии. Он оказался сильнее аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро, выиграв со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 6:4.

Действующим победителем турнира в Женеве является венгр Мартон Фучович, в прошлогоднем финале обыгравший немца Петера Гоёвчика со счётом 6:2, 6:2.

Женева. Мужчины. Второй круг

Таро Дэниэл (Япония) — Кристьян Гарин (3, Чили) — 6:2, 4:6, 6:4.

22 мая 2019 года, среда. 19:10 МСК
Женева. 2-й круг
Матч окончен
Дамир Джумхур
57
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
2 : 1
Стэн Вавринка
27
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
1 2 3
           
3 6 6
6 3 4
           
22 мая 2019 года, среда. 14:30 МСК
Женева. 2-й круг
Матч окончен
Таро Дэниэл
107
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
2 : 1
Кристьян Гарин
37
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
1 2 3
           
6 4 6
2 6 4
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент