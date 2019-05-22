Вавринка не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Женеве

Экс третья ракетка планеты швейцарец Стэн Вавринка, посеянный на турнире в Женеве (Швейцария) под вторым номером, в поединке второго круга уступил прошедшему в основную сетку через квалификацию боснийцу Дамиру Джумхуру со счётом 6:3, 3:6, 4:6.
Продолжительность поединка составила 1 час 58 минут. Вавринка 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Джумхура ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
За выход в полуфинал босниец поспорит с пятым сеяным соревнований Раду Алботом из Молдавии. Он оказался сильнее аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро, выиграв со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 6:4.
Действующим победителем турнира в Женеве является венгр Мартон Фучович, в прошлогоднем финале обыгравший немца Петера Гоёвчика со счётом 6:2, 6:2.
Женева. Мужчины. Второй круг
Таро Дэниэл (Япония) — Кристьян Гарин (3, Чили) — 6:2, 4:6, 6:4.
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