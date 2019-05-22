Директор «Ролан Гаррос» назвал общую черту Надаля, Федерера и Джоковича

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса и победитель командного Кубка мира, Ги Форже, ныне занимающий должность директора Открытого чемпионата Франции, рассказал о сходстве трёх лучших теннисистов мирового рейтинга, а также поразмышлял о возможности кого-либо в будущем приблизиться к их уровню.



«Какова общая черта между сербом Джоковичем, швейцарцем Федерером и испанцем Надалем? В странах, откуда они родом, нет методов по подготовке игроков столь высокого уровня. Человек — не машина, которую мы программируем, после чего она выигрывает все титулы «Большого шлема». Я думаю, что однажды у нас появится игрок, которого можно будет сравнить по уровню с Надалем или Федерером.



В то же время между собой соревнуются игроки с наибольшим количеством побед на турнирах «Большого шлема». Эти три парня разделили 95 процентов побед на них за 15 лет. Наше нынешнее поколение удивительно.



Когда мы смотрим на лучшие моменты карьеры Жо-Вильфрида Цонга, Гаэля Монфиса, Ришара Гаске, Жиля Симона и даже Люки Пуи, мы понимаем, что они являются игроками, которые были в первой десятке в течение нескольких лет. Сравнивая их с футболистами, можно назвать Гризманна, Мбаппе, Погба. Да, они не Месси или Криштиану Роналду, однако являются одними из лучших игроков в мире. То же самое и в теннисе», — приводит слова Форже Tennis World USA.

