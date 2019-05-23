Дж. Маррей: когда Шарапова и сёстры Уильямс уйдут, должны появиться новые звёзды

Джуди Маррей, мать Энди и Джейми Марреев поделилась мнением о необходимости медийной раскрутки женского тенниса, которая вернёт интерес к нему со стороны болельщиков.



«Серена, Винус и Мария Шарапова, возможно, были тремя самыми выдающимися спортсменками, но их уход из тенниса скажется на виде спорта критически. Они проделали потрясающую работу, подняв интерес к нашему спорту и переместив его на другой уровень, позволив женским матчам конкурировать с мужскими. Это было прекрасное время.



Серена, Винус и Шарапова прославились в разных направлениях. Они занялись модой, дизайном интерьера, появлялись в кино и стали именами нарицательными во всём мире, поэтому мы будем скучать по ним, когда они уйдут.



Сейчас мы находимся в ситуации, когда первые 18 турниров этого года выиграли разные теннисистки. Многие люди предпочтут увидеть суперзвезду, например, Серену, играющую в финале Уимблдона, нежели новичка. Поэтому современному женскому теннису нужны новые большие имена для продвижения игры, и теперь мы ищем эти новые лица», — приводит слова британки Tennis 365.