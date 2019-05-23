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19-летняя Ястремская вышла в полуфинал в Страсбурге и может сыграть с Соболенко

19-летняя Ястремская вышла в полуфинал в Страсбурге и может сыграть с Соболенко
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под шестым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Франции Фиону Ферро со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

Даяна 8 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в финал 19-летняя украинка поспорит с победительницей поединка Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).

Страсбург. Женщины. Четвертьфинал
Хлоэ Паке (Франция) — Дарья Гаврилова (Австралия) — 6:3, 7:6 (7:1).

В 2018 году победительницей турнира в Страсбурге стала россиянка Анастасия Павлюченкова.

23 мая 2019 года, четверг. 13:30 МСК
Страсбург. 1/4 финала
Матч окончен
Даяна Ястремская
42
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
2 : 0
Фиона Ферро
88
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
1 2 3
           
6 6  
1 3  
           
23 мая 2019 года, четверг. 12:00 МСК
Страсбург. 1/4 финала
Матч окончен
Дарья Гаврилова
63
Австралия
Дарья Гаврилова
Д. Гаврилова
0 : 2
Хлоэ Паке
223
Франция
Хлоэ Паке
Х. Паке
1 2 3
           
3 6 1  
6 7 7  
           
19-летняя украинка Ястремская разгромила чемпионку US Open-2011 в Страсбурге
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