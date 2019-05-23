19-летняя Ястремская вышла в полуфинал в Страсбурге и может сыграть с Соболенко
Украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под шестым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Франции Фиону Ферро со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.
Даяна 8 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
За выход в финал 19-летняя украинка поспорит с победительницей поединка Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).
Страсбург. Женщины. Четвертьфинал
Хлоэ Паке (Франция) — Дарья Гаврилова (Австралия) — 6:3, 7:6 (7:1).
В 2018 году победительницей турнира в Страсбурге стала россиянка Анастасия Павлюченкова.
23 мая 2019 года, четверг. 13:30 МСК
Страсбург. 1/4 финала
Матч окончен
42
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
2 : 0
88
Фиона Ферро
Ф. Ферро
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|6
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|1
|3
23 мая 2019 года, четверг. 12:00 МСК
Страсбург. 1/4 финала
Матч окончен
63
Дарья Гаврилова
Д. Гаврилова
0 : 2
223
Хлоэ Паке
Х. Паке
|1
|2
|3
|
|3
|6 1
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|6
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19-летняя украинка Ястремская разгромила чемпионку US Open-2011 в Страсбурге
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