19-летняя Ястремская вышла в полуфинал в Страсбурге и может сыграть с Соболенко

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под шестым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Франции Фиону Ферро со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.



Даяна 8 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.



За выход в финал 19-летняя украинка поспорит с победительницей поединка Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).



Страсбург. Женщины. Четвертьфинал

Хлоэ Паке (Франция) — Дарья Гаврилова (Австралия) — 6:3, 7:6 (7:1).



В 2018 году победительницей турнира в Страсбурге стала россиянка Анастасия Павлюченкова.

19-летняя украинка Ястремская разгромила чемпионку US Open-2011 в Страсбурге