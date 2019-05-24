На центральном стадионе «Ролан Гаррос» со следующего сезона появится крыша

Жиль Журдан, руководитель проекта по модернизации стадиона имени Филиппа Шатрье, рассказал об изменениях, которые произойдут с центральным кортом Открытого чемпионата Франции после реконструкции.



«Новый стадион будет отличаться от других. В 2020 году появится крыша. Её нельзя было не построить. Со спортивной точки зрения необходимо понимать, что телевизионные права являются одним из ключевых факторов в экономической сфере, а дождь — это риск, хотя за последние 40 лет в понедельник было сыграно всего два финала.



Также рассматривается вариант, при котором VIP-места будут оснащены экранами. Правда это не очень современно, потому что наш повседневный экран — это мобильный телефон.



Мы делаем всё возможное, чтобы на нашем стадионе зрители могли входить и выходить без задержек. Пока я не знаю, как это будет происходить», — приводит слова Журдана Tennis World USA.