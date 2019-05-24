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На центральном стадионе «Ролан Гаррос» со следующего сезона появится крыша

На центральном стадионе «Ролан Гаррос» со следующего сезона появится крыша
Теннис / Roland Garros 2019 0

Жиль Журдан, руководитель проекта по модернизации стадиона имени Филиппа Шатрье, рассказал об изменениях, которые произойдут с центральным кортом Открытого чемпионата Франции после реконструкции.

«Новый стадион будет отличаться от других. В 2020 году появится крыша. Её нельзя было не построить. Со спортивной точки зрения необходимо понимать, что телевизионные права являются одним из ключевых факторов в экономической сфере, а дождь — это риск, хотя за последние 40 лет в понедельник было сыграно всего два финала.

Также рассматривается вариант, при котором VIP-места будут оснащены экранами. Правда это не очень современно, потому что наш повседневный экран — это мобильный телефон.

Мы делаем всё возможное, чтобы на нашем стадионе зрители могли входить и выходить без задержек. Пока я не знаю, как это будет происходить», — приводит слова Журдана Tennis World USA.

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