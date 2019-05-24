Кубок Лэйвера, созданный Федерером, стал частью календаря ATP

Выставочный турнир «Кубок Лэйвера», который основал швейцарский теннисист Роджер Федерер, официально вошёл в календарь ATP, сообщает пресс-служба организации.

У соревнования появится доступ к маркетинговым службам, социальным сетям ATP, а также к персоналу организации, включая судей и физиотерапевтов.

«Когда я нахожусь на пороге завершения карьеры, мне приятно осознавать, что Кубок Лэйвера станет частью тура, которому я посвятил более 20 лет своей жизни. Это сотрудничество — пример, как теннисная семья может объединиться для развития любимого нами спорта», — заявил Федерер.

«Кубок Лэйвера — настоящий праздник тенниса. Его любят и болельщики, и игроки. Могу подтвердить это на своём примере. Как президент совета игроков ATP горжусь тем, что поддерживаю этот турнир», — отметил первая ракетка мира серб Новак Джокович.