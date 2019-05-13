Федерер отреагировал на решение Вавринки сыграть в России вместо Кубка Лэйвера

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал отказ соотечественника Стэна Вавринки участвовать в домашнем для себя Кубке Лэйвера. Напомним, Федерер является одним из организаторов выставочных соревнований.



«Это однозначно разочарование для меня и, конечно, для всей швейцарской публики. Но я понимаю и его решение. Я до последнего надеялся, что он выберет Кубок Лэйвера.



Я сказал Стиву Заксу (генеральному директору турнира. – Прим. «Чемпионата»), чтобы он сделал всё возможное для приглашения Стэна. Мои приоритеты всегда были ясны – это Рафа, Новак и Стэн.



Сейчас Стэн находится в хорошей форме и хочет набирать очки. Понимаю его, но мне всё равно жаль», – цитирует Федерера Tennis World USA.



Напомним, вместо участия в Кубке Лэйвера Вавринка отправится в Россию, где сыграет в St. Petersburg Open. Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт в период с 16 по 22 сентября.

Вавринка пояснил отказ от домашнего Кубка Лэйвера в пользу St. Petersburg Open