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Оже-Альяссим обыграл Басилашвили и вышел в финал турнира в Лионе

Оже-Альяссим обыграл Басилашвили и вышел в финал турнира в Лионе
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (4) стал вторым финалистом грунтовых соревнований в Лионе (Франция). В трёх партиях он обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили (1) – 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. На счету победителя 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк-пойнт из 4. Басилашвили отметился 6 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 2 брейками.

За главный трофей соревнований Оже-Альяссим поспорит с хозяином местных кортов Бенуа Пэром, ранее обыгравшим американца Тейлора Фритца.

Действующим чемпионом турнира в Лионе является Доминик Тим из Австрии. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее француза Жиля Симона – 3:6, 7:6 (7:1), 6:1.

24 мая 2019 года, пятница. 17:00 МСК
Лион. 1/2 финала
Матч окончен
Николоз Басилашвили
18
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
1 : 2
Феликс Оже-Альяссим
28
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
1 2 3
           
6 6 3 4
2 7 7 6
           
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