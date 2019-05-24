Оже-Альяссим обыграл Басилашвили и вышел в финал турнира в Лионе
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (4) стал вторым финалистом грунтовых соревнований в Лионе (Франция). В трёх партиях он обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили (1) – 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. На счету победителя 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк-пойнт из 4. Басилашвили отметился 6 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 2 брейками.
За главный трофей соревнований Оже-Альяссим поспорит с хозяином местных кортов Бенуа Пэром, ранее обыгравшим американца Тейлора Фритца.
Действующим чемпионом турнира в Лионе является Доминик Тим из Австрии. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее француза Жиля Симона – 3:6, 7:6 (7:1), 6:1.
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