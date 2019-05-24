Победа Оже-Альяссима над Басилашвили — в обзоре 1/2 финала турнира в Лионе

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в трёх партиях полуфинального матча соревнований в Лионе (Франция) обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили – 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

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За главный трофей соревнований Оже-Альяссим поспорит с Бенуа Пэром, обыгравшим американца Тейлора Фритца — 6:4, 6:2.



18-летний теннисист поборется за свой первый трофей категории АТР — в конце февраля он играл в финале соревнований в Рио-де-Жанейро (Бразилия), однако уступил сербу Ласло Джере — 3:6, 5:7.



Действующим чемпионом турнира в Лионе является Доминик Тим из Австрии. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее представителя Франции Жиля Симона — 3:6, 7:6 (7:1), 6:1.