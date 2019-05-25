Квитова: два года назад на пресс-конференции перед «РГ» я едва сдерживала слёзы

Чешская теннисистка Петра Квитова пообщалась с журналистами накануне старта Открытого чемпионата Франции, где в первом круге ей будет противостоять Сорана Кырстя из Румынии.
«С Парижем у меня связаны противоречивые воспоминания. Два года назад я провела свой первый турнир после нападения. Вчера об этом вспомнила, когда мы приехали и сыграли на корте имени Сюзанн Ленглен. Время летит быстро. Два года — это ничего.
Эта пресс-конференция мне нравится больше, чем та. Тогда было очень сложно. Потом я гордилась, как долго могла сдерживать слёзы. То была совершенно другая ситуация. За два года многое поменялось.
По итогам «Ролан Гаррос» я могу стать первой ракеткой мира? Для меня это вообще чудо. Когда пыталась вернуться на высокий уровень, не могла представить, что снова буду бороться за первое место. В Австралии я уже была близка к вершине рейтинга. Посмотрим, как пройдёт остаток сезона», — цитирует Квитову официальный сайт «РГ».
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