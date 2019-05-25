Юлия Путинцева выиграла первый турнир в карьере

24-летняя теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева, обыгравшая словенку Тамару Зиданшек со счётом 4:6, 6:4, 6:2 в финале турнира в Нюрнберге (Германия), где она была посеяна под первым номером, завоевала свой первый титул WTA в профессиональной карьере.



Наивысшей позицией в мировом рейтинге для Путинцевой является 27-я строчка, на которой спортсменка располагалась в феврале 2017 года. В настоящий момент теннисистка из Казахстана занимает 39 место. Турниры серии ITF, второго по значимости теннисного тура, Путинцева выигрывала 6 раз. На юниорском уровне ей дважды удавалось дойти до финала турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2010, Открытый чемпионат Австралии-2012), однако в обоих случаях она уступала в решающем поединке.



На взрослых «Больших шлемах» результаты теннисистки куда скромнее. Наивысшим достижением для Путинцевой является четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2016 и 2018 годах.

