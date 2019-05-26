Бенчич рассказала, чему научилась у Федерера
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич отметила, что соотечественник Роджер Федерер умеет правильно составлять график турниров на сезон.
«Могу научиться у Федерера, как составлять расписание турниров. Он мастер что-то планировать. Роджер распределяет всё так, чтобы лучше всего чувствовать себя на корте.
Стараюсь прислушиваться к себе и своему телу, чтобы выступать на пике на лучших турнирах. Это действительно важно, ведь нельзя хорошо играть весь год на 25-30 соревнованиях. Это невозможно, поэтому стараюсь сосредоточиться на главных турнирах. Этому я научилась у Роджера", — цитирует Бенчич официальный сайт WTA.
Напомним, на старте "Ролан Гаррос" Бенчич встретится с француженкой Джессикой Понше.
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