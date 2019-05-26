Звонарёва: невероятная возможность ещё раз сыграть в Париже

Российская теннисистка Вера Звонарёва рада, что в этом году ей удастся выступить в основной сетке Открытого чемпионата Франции.

«Очень много прошло времени с моего последнего „Ролан Гаррос“. Невероятная возможность ещё раз сыграть в Париже!» — написала Звонарёва в «Инстаграме».

В стартовом матче на «Ролан Гаррос» 34-летняя уроженка Москвы сыграет с представительницей Испании Алёной Большовой-Задойновой (Q). Если Звонарёва выйдет во второй круг, то встретится с победительницей противостояния Сорана Кырстя (Румыния) — Петра Квитова (Чехия, 6).

Действующей чемпионкой грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Запись доступна в "инстаграме" Звонарёвой.