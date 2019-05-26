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Звонарёва: невероятная возможность ещё раз сыграть в Париже

Звонарёва: невероятная возможность ещё раз сыграть в Париже
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва рада, что в этом году ей удастся выступить в основной сетке Открытого чемпионата Франции.

«Очень много прошло времени с моего последнего „Ролан Гаррос“. Невероятная возможность ещё раз сыграть в Париже!» — написала Звонарёва в «Инстаграме».

В стартовом матче на «Ролан Гаррос» 34-летняя уроженка Москвы сыграет с представительницей Испании Алёной Большовой-Задойновой (Q). Если Звонарёва выйдет во второй круг, то встретится с победительницей противостояния Сорана Кырстя (Румыния) — Петра Квитова (Чехия, 6).

Действующей чемпионкой грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Запись доступна в "инстаграме" Звонарёвой.

Анастасия Потапова и Анжелика Кербер откроют «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня
Федерер, Циципас, Плишкова, Кербер, Стивенс, Свитолина, а также россияне Потапова, Кузнецова и Жук сыграют в стартовый день «Ролан Гаррос».
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