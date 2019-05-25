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Расписание теннисных матчей «Ролан Гаррос»-2019. 26 мая

Анастасия Потапова
Даниил Сальников
Анастасия Потапова и Анжелика Кербер откроют «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня
Федерер, Циципас, Плишкова, Кербер, Стивенс, Свитолина, а также россияне Потапова, Кузнецова и Жук сыграют в стартовый день «Ролан Гаррос».
Теннис / Roland Garros 2019 0

В воскресенье, 26 мая, стартует главный в сезоне грунтовый турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Это будет уже 118-й по счёту розыгрыш соревнований, которые впервые были проведены в 1891 году и прерывались на несколько лет на I и II Мировые войны. В этот день пройдёт четверть всех матчей первого круга – по половине в нижних половинах сеток (32) – по 16 у мужчин и женщин. В числе прочих сыграют представители топ-10 посева – Каролина Плишкова (2), Роджер Федерер (3), Анжелика Кербер (5), Стефанос Циципас (6), Кей Нисикори (7), Слоан Стивенс (7) и Элина Свитолина (9). Сыграют в воскресенье и три россиянки – Светлана Кузнецова, Анастасия Потапова и Софья Жук (Q).

10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019
Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».

Матч дня. Юная и дерзкая против трёхкратной чемпионки ТБШ

Честь открыть розыгрыш-2019 на Арене Филиппе Шатрье, центральном корте комплекса «Ролан Гаррос», доверили бывшей первой ракетке мира, трёхкратной победительнице турниров «Большого шлема» немке Анжелике Кербер, которой до полной коллекции – классического «Карьерного шлема» — не хватает как раз победы в Париже. 31-летняя теннисистка встретится с 18-летней Анастасией Потаповой. Юная россиянка уже показала свой характер и силу в матчах за сборную в Кубке Федерации, пробивалась в финалы турниров в Москве и Ташкенте. Ранее соперницы ни разу друг с другом не играли. Фаворитом считается немка, но когда-то молодые и перспективные должны обыгрывать опытных соперниц, чтобы пробиться наверх.

Предлагаем вашему вниманию расписание 14 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019
Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».

«Ролан Гаррос». День 1-й. 26 мая, воскресенье. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)

Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка

Court Philippe-Chatrier

Анжелика Кербер (Германия, 5) — Анастасия Потапова (Россия)
Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 5-81.
Прогноз букмекеров: 1.22 – 4.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Стефанос Циципас (Греция, 6) — Максимильян Мартерер (Германия)
Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 6-110.
Прогноз букмекеров: 1.02 – 12.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Циципаса в трёх сетах.

Лоренцо Сонего (Италия) — Роджер Федерер (Швейцария, 3)
Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 73-3.
Прогноз букмекеров: 5.50 – 1.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.

Мэдисон Бренгл (США) — Каролина Плишкова (Чехия, 2)
Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-3 (Линц-2014, Майами-2017, Australian Open-2019).
Рейтинг: 97-2.
Прогноз букмекеров: 8.25 – 1.06.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.

Court Suzanne-Lenglen

Кей Нисикори (Япония, 7) — Кентен Алис (Франция, WC)
Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 7-153.
Прогноз букмекеров: 1.16 – 5.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в трёх сетах.

Слоан Стивенс (США, 7) — Мисаки Дои (Япония)
Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 7-110.
Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в двух сетах.

Court Simonne-Mathieu

Гарбинье Мугуруса (Испания, 19) — Тэйлор Таунсенд (США)
Court Simonne-Mathieu. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 19-96.
Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.

Винус Уильямс (США) — Элина Свитолина (Украина, 9)
Court Simonne-Mathieu. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 1-1 (Рим-2015 – Торонто-2017).
Рейтинг: 52-9.
Прогноз букмекеров: 2.75 – 1.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Давид Гоффен (Бельгия, 27) — Ричардас Беранкис (Литва)
Court Simonne-Mathieu. 4-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 2-1/2-3 (Ченнай, US Open-2015 – Женева-ч-2011, Париж-кв-2012, Доха-2019).
Рейтинг: 30-72.
Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в четырёх сетах.

Court 6

Бернарда Пера (США, Q) — Катерина Козлова (Украина)
Court 6. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 83-66.
Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Козловой в трёх сетах.

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Спорные моменты на грунтовых турнирах, в том числе с участием скандального арбитра Карлоса Рамоса, заставляют подумать о введение Hawk-Eye.

Court 7

Лаура Зигемунд (Германия) — Софья Жук (Россия, Q)
Court 7. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 99-169.
Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Зигемунд в трёх сетах.

Court 13

Каспер Рууд (Норвегия) — Эрнест Гулбис (Латвия)
Court 13. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 63-80.
Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Рууда в четырёх сетах.

Court 14

Светлана Кузнецова (Россия) — Кристина Кучова (Словакия, Q)
Court 14. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 102-189.
Прогноз букмекеров: 1.40 – 3.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в двух сетах.

Текстовая трансляция

Полона Херцог (Словения) — Александра Саснович (Беларусь, 32)
Court 14. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-1 (Ташкент-2015).
Рейтинг: 70-32.
Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах.

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