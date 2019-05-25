Анастасия Потапова и Анжелика Кербер откроют «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня

В воскресенье, 26 мая, стартует главный в сезоне грунтовый турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Это будет уже 118-й по счёту розыгрыш соревнований, которые впервые были проведены в 1891 году и прерывались на несколько лет на I и II Мировые войны. В этот день пройдёт четверть всех матчей первого круга – по половине в нижних половинах сеток (32) – по 16 у мужчин и женщин. В числе прочих сыграют представители топ-10 посева – Каролина Плишкова (2), Роджер Федерер (3), Анжелика Кербер (5), Стефанос Циципас (6), Кей Нисикори (7), Слоан Стивенс (7) и Элина Свитолина (9). Сыграют в воскресенье и три россиянки – Светлана Кузнецова, Анастасия Потапова и Софья Жук (Q).
Матч дня. Юная и дерзкая против трёхкратной чемпионки ТБШ
Честь открыть розыгрыш-2019 на Арене Филиппе Шатрье, центральном корте комплекса «Ролан Гаррос», доверили бывшей первой ракетке мира, трёхкратной победительнице турниров «Большого шлема» немке Анжелике Кербер, которой до полной коллекции – классического «Карьерного шлема» — не хватает как раз победы в Париже. 31-летняя теннисистка встретится с 18-летней Анастасией Потаповой. Юная россиянка уже показала свой характер и силу в матчах за сборную в Кубке Федерации, пробивалась в финалы турниров в Москве и Ташкенте. Ранее соперницы ни разу друг с другом не играли. Фаворитом считается немка, но когда-то молодые и перспективные должны обыгрывать опытных соперниц, чтобы пробиться наверх.
Предлагаем вашему вниманию расписание 14 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
«Ролан Гаррос». День 1-й. 26 мая, воскресенье. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)
Court Philippe-Chatrier
Анжелика Кербер (Германия, 5) — Анастасия Потапова (Россия)
Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 5-81.
Прогноз букмекеров: 1.22 – 4.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Стефанос Циципас (Греция, 6) — Максимильян Мартерер (Германия)
Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 6-110.
Прогноз букмекеров: 1.02 – 12.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Циципаса в трёх сетах.
Лоренцо Сонего (Италия) — Роджер Федерер (Швейцария, 3)
Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 73-3.
Прогноз букмекеров: 5.50 – 1.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.
Мэдисон Бренгл (США) — Каролина Плишкова (Чехия, 2)
Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-3 (Линц-2014, Майами-2017, Australian Open-2019).
Рейтинг: 97-2.
Прогноз букмекеров: 8.25 – 1.06.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.
Court Suzanne-Lenglen
Кей Нисикори (Япония, 7) — Кентен Алис (Франция, WC)
Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 7-153.
Прогноз букмекеров: 1.16 – 5.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в трёх сетах.
Слоан Стивенс (США, 7) — Мисаки Дои (Япония)
Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 7-110.
Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в двух сетах.
Court Simonne-Mathieu
Гарбинье Мугуруса (Испания, 19) — Тэйлор Таунсенд (США)
Court Simonne-Mathieu. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 19-96.
Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.
Винус Уильямс (США) — Элина Свитолина (Украина, 9)
Court Simonne-Mathieu. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 1-1 (Рим-2015 – Торонто-2017).
Рейтинг: 52-9.
Прогноз букмекеров: 2.75 – 1.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.
Давид Гоффен (Бельгия, 27) — Ричардас Беранкис (Литва)
Court Simonne-Mathieu. 4-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 2-1/2-3 (Ченнай, US Open-2015 – Женева-ч-2011, Париж-кв-2012, Доха-2019).
Рейтинг: 30-72.
Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в четырёх сетах.
Court 6
Бернарда Пера (США, Q) — Катерина Козлова (Украина)
Court 6. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 83-66.
Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Козловой в трёх сетах.
Court 7
Лаура Зигемунд (Германия) — Софья Жук (Россия, Q)
Court 7. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 99-169.
Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Зигемунд в трёх сетах.
Court 13
Каспер Рууд (Норвегия) — Эрнест Гулбис (Латвия)
Court 13. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 63-80.
Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Рууда в четырёх сетах.
Court 14
Светлана Кузнецова (Россия) — Кристина Кучова (Словакия, Q)
Court 14. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 102-189.
Прогноз букмекеров: 1.40 – 3.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в двух сетах.
Полона Херцог (Словения) — Александра Саснович (Беларусь, 32)
Court 14. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-1 (Ташкент-2015).
Рейтинг: 70-32.
Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах.
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