Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чехия: смотреть онлайн прямой эфир Первого канала
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Софья Жук не сумела выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос», уступив Зигемунд

Софья Жук не сумела выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос», уступив Зигемунд
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российская теннисистка Софья Жук не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос». Жук, начавшая соревнования с квалификации, в первом матче основной сетки уступила немецкой теннисистке Лауре Зигемунд со счётом 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Обе спортсменки за матч не подали ни одного эйса. 19-летняя 167-я ракетка мира Жук допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. 31-летняя Зигемунд, занимающая 95-е место в рейтинге WTA, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Зигемунд сыграет с победительницей матча между 15-й ракеткой турнира швейцаркой Белиндой Бенчич и обладательницей «уайлд-кард» француженкой Джессикой Понше.

26 мая 2019 года, воскресенье. 16:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
2 : 0
Софья Жук
Россия
Софья Жук
С. Жук
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент