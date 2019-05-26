Софья Жук не сумела выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос», уступив Зигемунд
Российская теннисистка Софья Жук не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос». Жук, начавшая соревнования с квалификации, в первом матче основной сетки уступила немецкой теннисистке Лауре Зигемунд со счётом 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Обе спортсменки за матч не подали ни одного эйса. 19-летняя 167-я ракетка мира Жук допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. 31-летняя Зигемунд, занимающая 95-е место в рейтинге WTA, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.
За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Зигемунд сыграет с победительницей матча между 15-й ракеткой турнира швейцаркой Белиндой Бенчич и обладательницей «уайлд-кард» француженкой Джессикой Понше.
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