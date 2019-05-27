Павлюченкова проиграла Минелле в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, проиграв представительнице Люксембурга Мэнди Минелле со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Анастасия 6 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Мэнди 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Минелла на «Ролан Гаррос».

За выход в третий круг Минелла поспорит с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия, 12) — Луксика Кумкхум (Таиланд).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг

Дженнифер Брэйди (США) — Ивана Йорович (Сербия) — 7:6 (7:5), 4:6, 7:5.

Эшли Барти (Австралия, 8) — Джессика Пегула (США) — 6:3, 6:3.

Полона Херцог (Словения) — Александра Саснович (Беларусь, 32) — 4:6, 6:2, 8:6.