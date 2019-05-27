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Павлюченкова проиграла Минелле в первом круге «Ролан Гаррос»

Павлюченкова проиграла Минелле в первом круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, проиграв представительнице Люксембурга Мэнди Минелле со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Анастасия 6 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Мэнди 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию:
текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Минелла на «Ролан Гаррос».

За выход в третий круг Минелла поспорит с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия, 12) — Луксика Кумкхум (Таиланд).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг
Дженнифер Брэйди (США) — Ивана Йорович (Сербия) — 7:6 (7:5), 4:6, 7:5.
Эшли Барти (Австралия, 8) — Джессика Пегула (США) — 6:3, 6:3.
Полона Херцог (Словения) — Александра Саснович (Беларусь, 32) — 4:6, 6:2, 8:6.

27 мая 2019 года, понедельник. 14:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Анастасия Павлюченкова
44
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
0 : 2
Мэнди Минелла
100
Люксембург
Мэнди Минелла
М. Минелла
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
27 мая 2019 года, понедельник. 13:40 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Дженнифер Брэйди
80
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
2 : 1
Ивана Йорович
103
Сербия
Ивана Йорович
И. Йорович
1 2 3
           
7 7 4 7
6 5 6 5
           
27 мая 2019 года, понедельник. 13:55 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Джессика Пегула
72
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
0 : 2
Эшли Барти
8
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
27 мая 2019 года, понедельник. 14:15 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Полона Херцог
71
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
2 : 1
Александра Саснович
34
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
1 2 3
           
4 6 8
6 2 6
           
Очередной поход Серены за рекордом Маргарет Корт. Матчи 2-го дня «Ролан Гаррос»
Джокович, Надаль, Тим, Бертенс, Квитова, С.Уильямс, а также россияне Медведев Звонарёва и Павлюченкова сыграют во 2-й день «Ролан Гаррос».
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