Очередной поход Серены за рекордом Маргарет Корт. Матчи 2-го дня «Ролан Гаррос»

Джокович, Надаль, Тим, Бертенс, Квитова, С.Уильямс, а также россияне Медведев Звонарёва и Павлюченкова сыграют во 2-й день «Ролан Гаррос».

В понедельник, 27 мая, продолжится первый круг на главном в сезоне грунтовом турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В этот день будут полностью сыграны поединки в нижних половинах сеток и начнутся встречи из верхних половин. Всего же пройдёт 56 запланированных матча – по 28 у мужчин и женщин, а также будут доиграны два женских поединка, не завершившихся накануне из-за наступления темноты.

В числе прочих сыграют представители топ-10 посева – Новак Джокович (1), Рафаэль Надаль (2), Доминик Тим (4), Кики Бертенс (4), Петра Квитова (6), Эшли Барти (8) и Серена Уильямс (10). Сыграют в понедельник и восемь россиян – Вероника Кудерметова, Виталия Дьяченко, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Вера Звонарёва, Людмила Самсонова (Q), Алексей Ватутин (Q) и Даниил Медведев (12).

Анастасия Потапова и Анжелика Кербер откроют «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня Федерер, Циципас, Плишкова, Кербер, Стивенс, Свитолина, а также россияне Потапова, Кузнецова и Жук сыграют в стартовый день «Ролан Гаррос».

Матч дня. Серена против россиянки Дьяченко

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс начинает очередной поход за рекордом австралийки Маргарет Корт, в активе которой на один «шлем» больше. Серена после рождения дочери ещё не завоевала ни одного титула, хотя была не раз близка к победе. Путь на «Ролан Гаррос»-2019 начнётся для американки с матча против россиянки Виталии Дьяченко. Соперницы уже встречались на US Open-2015. Тогда Виталия не смогла доиграть матч из-за травмы. Посмотрим, что получится на этот раз.



Предлагаем вашему вниманию расписание 24 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019 Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».

«Ролан Гаррос». День 2-й. 27 мая, понедельник. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)

Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка

Court Philippe-Chatrier

Каролина Возняцки (Дания, 13) — Вероника Кудерметова (Россия)

Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 13-74.

Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кудерметовой в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Янник Ханфман (Германия, Q) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 184-2.

Прогноз букмекеров: 15.00 – 1.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.



Новак Джокович (Сербия, 1) — Хуберт Хуркач (Польша)

Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 1-43.

Прогноз букмекеров: 1.04 – 10.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джокович в трёх сетах.



Серена Уильямс (США, 10) — Виталия Дьяченко (Россия)

Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 1-0 (US Open-2015).

Рейтинг: 10-82.

Прогноз букмекеров: 1.18 – 4.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.



Текстовая трансляция

Court Suzanne-Lenglen

Полин Пармантье (Франция) — Кики Бертенс (Нидерланды, 4)

Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-0/3-0 (Париж-кв-2014, Майами-2015, Монтеррей-кв-2016).

Рейтинг: 65-4.

Прогноз букмекеров: 7.50 – 1.08.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бертенс в двух сетах.



Сорана Кырстя (Румыния) — Петра Квитова (Чехия, 6)

Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 2-5 (Копенгаген-2010, Торонто-2013 – Будапешт-2008, Уимблдон-2010, Рим-2012, Мадрид-2014, Уимблдон-2016).

Рейтинг: 93-6.

Прогноз букмекеров: 5.50 – 1.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в двух сетах.

Доминик Тим (Австрия, 4) — Томми Пол (США, WC)

Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 4-136.

Прогноз букмекеров: 1.03 – 11.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в трёх сетах.

Court Simonne-Mathieu

Стэн Вавринка (Швейцария, 24) — Йозеф Ковалик (Словакия, SR)

Court Simonne-Mathieu. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-0 («Ролан Гаррос»-2017).

Рейтинг: 27-132.

Прогноз букмекеров: 1.12 – 6.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в трёх сетах.

Court 1

Кайя Канепи (Эстония) — Юлия Гёргес (Германия, 18)

Court 1. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 2-3/3-3 (Сидней-кв-2008, Пекин-2013, Акапулько-2014 – Australian Open, Мадрид-2011, Индиан-Уэллс-2019).

Рейтинг: 85-18.

Прогноз букмекеров: 2.05 – 1.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Канепи в трёх сетах.

Court 5

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мэнди Минелла (Люксембург, LD)

Court 5. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 1-0 (Australian Open-2014).

Рейтинг: 37-98.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 30) — Екатерина Александрова (Россия)

Court 5. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 1-0 (Пуатье-ITF-2017).

Рейтинг: 30-60.

Прогноз букмекеров: 1.45 – 2.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бузэрнеску в трёх сетах.

Court 6

Алексей Ватутин (Россия, Q) — Корентен Муте (Франция, WC)

Court 6. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Барселона-кв-2018).

Рейтинг: 216-117.

Прогноз букмекеров: 2.40 – 1.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Ватутина в пяти сетах.

Court 7

Людмила Самсонова (Россия, Q) — Донна Векич (Хорватия, 23)

Court 7. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 161-23.

Прогноз букмекеров: 4.20 – 1.22.

Прогноз «Чемпионата»: победа Векич в двух сетах.

Сергей Стаховский (Украина, LL) — Жиль Симон (Франция, 26)

Court 7. 3-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 0-4/0-5 (Безансон-ч-2005, Валенсия-2010, Гамбург-2011, Марсель-2015, Антверпен-2018).

Рейтинг: 111-29.

Прогноз букмекеров: 5.50 – 1.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Симона в четырёх сетах.

Court 8

Диан Парри (Франция, WC) — Вера Лапко (Беларусь)

Court 8. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 486-101.

Прогноз букмекеров: 3.35 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Лапко в трёх сетах.



Юлия Путинцева (Казахстан) — Ребекка Петерсон (Швеция)

Court 8. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Цинциннати-кв-2018).

Рейтинг: 39-64.

Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах.



Раду Албот (Молдавия) — Теннис Сандгрен (США, Q)

Court 8. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 0-0/3-0 (Доминикана-ф2-кв, Доминикана-ф3-2009, Кальтаниззетта-ч-2017).

Рейтинг: 45-87.

Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Албот в четырёх сетах.

Court 9

Николоз Басилашвили (Грузия, 15) — Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина)

Court 9. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 18-78.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Басилашвили в четырёх сетах.

Court 12

Алёна Большова-Задойнова (Испания, Q) — Вера Звонарёва (Россия)

Court 12. 3-й запуск (около 16:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 140-78.

Прогноз букмекеров: 2.00 – 1.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Звонарёвой в трёх сетах.

Court 13

Луксика Кумкхум (Таиланд) — Анастасия Севастова (Латвия, 12)

Court 13. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Окленд-кв-2013).

Рейтинг: 104-12.

Прогноз букмекеров: 7.75 – 1.07.

Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в двух сетах.



Даяна Ястремская (Украина) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 28)

Court 13. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-1 (Australian Open-2019 – Рим-2019).

Рейтинг: 42-28.

Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Ястремской в трёх сетах.

Рудольф Моллекер (Германия, Q) — Александр Бублик (Казахстан)

Court 13. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Москва-кв-2018).

Рейтинг: 177-90.

Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бублика в пяти сетах.

Court 14

Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 12)

Court 14. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-1/1-1 (Марсель-кв-2015 – Роттердам-2018).

Рейтинг: 42-14.

Прогноз букмекеров: 3.20 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в четырёх сетах.



Текстовая трансляция

Зарина Дияс (Казахстан) — Одри Альби (Франция, WC)

Court 14. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 90-288.

Прогноз букмекеров: 1.14 – 5.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Дияс в двух сетах.