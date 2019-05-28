Волевая победа Кудерметовой, проигрыш Дьяченко — в обзоре матчей 1-го круга «РГ»

На старте Открытого чемпионата Франции россиянка Вероника Кудерметова добилась волевой победы над датчанкой Каролиной Возняцки со счётом 0:6, 6:3, 6:3.

Ещё одна представительница России Виталия Дьяченко в трёх сетах уступила 23-кратной победительнице турниров «Большого шлема», американке Серене Уильямс — 6:2, 1:6, 0:6.

Во второй круг вышла Кики Бертенс из Нидерландов, которая уверенно обыграла хозяйку кортов Полин Пармантье — 6:3, 6:4.

В мужском одиночном разряде «Ролан Гаррос» добились побед Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Серб выиграл у поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:4, 6:2, 6:2. Вторая ракетка мира разгромил представителя Германии Янника Ханфмана – 6:2, 6:1, 6:3.

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