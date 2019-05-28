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Касаткина – о защите очков за 1/4 «РГ»: сезон показал, что загадывать не стоит

Касаткина – о защите очков за 1/4 «РГ»: сезон показал, что загадывать не стоит
Теннис / Roland Garros 2019 0

Первая ракетка России Дарья Касаткина прокомментировала свой выход во второй круг Открытого чемпионата Франции. В двух партиях она обыграла итальянку Ясмине Паолини – 6:2, 6:3.

«Дождь? Я об этом думала вчера, когда посмотрела прогноз погоды. К счастью, дождя не было, ничего не помешало игре и всё сложилось хорошо.

Рада, что не играла в воскресенье – мне обычно нужно привыкнуть к турниру, тем более в Париже новый корт.

Саму игру оцениваю нервно, особенно её начало, да и конец. В целом рада, что смогла взять себя в руки и победить. Защита очков за прошлогодний четвертьфинал? Были такие мысли, но в ходе сезона я уже поняла, что загадывать далеко не надо. Как будет, так и будет», — заявила Касаткина в интервью Eurosport.ru.

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Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
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