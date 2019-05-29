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Кар. Плишкова вышла в 3-й круг «РГ», сохранив шансы стать 1-й ракеткой мира

Кар. Плишкова вышла в 3-й круг «РГ», сохранив шансы стать 1-й ракеткой мира
Теннис / Roland Garros 2019 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под вторым номером, вышла в третий круг, обыграв словачку Кристину Кучову со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 55 минут.

Каролина 8 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и брейка, а также 4 двойные ошибки.

За выход в четвёртый круг Плишкова поспорит с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия, 31) — Кристина Младенович.

Каролине для выхода на первую строчку рейтинга WTA нужно дойти до финала в Париже. Если лидер рейтинга японка Наоми Осака дойдёт до полуфинала, то Плишковой нужно будет выиграть титул.

«Ролан Гаррос». Женщины. Второй круг
Карла Суарес-Наварро (Испания, 28) — Шелби Роджерс (США) — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3.
Анастасия Севастова (Латвия, 12) — Мэнди Минелла (Люксембург) — 6:2, 6:4.

29 мая 2019 года, среда. 15:20 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Кристина Кучова
203
Словакия
Кристина Кучова
К. Кучова
0 : 2
Каролина Плишкова
2
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
2 2  
6 6  
           
29 мая 2019 года, среда. 13:50 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Шелби Роджерс
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
1 : 2
Карла Суарес-Наварро
29
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
1 2 3
           
1 7 7 3
6 6 4 6
           
29 мая 2019 года, среда. 15:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Мэнди Минелла
100
Люксембург
Мэнди Минелла
М. Минелла
0 : 2
Анастасия Севастова
12
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
Рафаэля Надаля лишили центрального корта. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос»
Плишкова, Надаль, Федерер, Бертенс, Циципас, Нисикори, Стивенс и Свитолина, а также россияне Потапова и Кудерметова открывают 2-й круг РГ.
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