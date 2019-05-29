Кар. Плишкова вышла в 3-й круг «РГ», сохранив шансы стать 1-й ракеткой мира

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под вторым номером, вышла в третий круг, обыграв словачку Кристину Кучову со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 55 минут.
Каролина 8 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и брейка, а также 4 двойные ошибки.
За выход в четвёртый круг Плишкова поспорит с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия, 31) — Кристина Младенович.
Каролине для выхода на первую строчку рейтинга WTA нужно дойти до финала в Париже. Если лидер рейтинга японка Наоми Осака дойдёт до полуфинала, то Плишковой нужно будет выиграть титул.
«Ролан Гаррос». Женщины. Второй круг
Карла Суарес-Наварро (Испания, 28) — Шелби Роджерс (США) — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3.
Анастасия Севастова (Латвия, 12) — Мэнди Минелла (Люксембург) — 6:2, 6:4.
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